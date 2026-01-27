حملة إشغالات بالامتداد الشرقي بحي زهرة العاصمة..صور

نفذ جهاز تنمية مدينة بدر حملة إشغالات بالامتداد الشرقي بحي زهرة العاصمة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات التى تشوه المظهر الحضاري.

بناءً على تعليمات المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

وبقيادة المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية

و شارك فى الحملة المهندس حسام فكرى مدير الادارة العامة للتنمية و خالد عبدالغنى مدير ادارة الاحياء و ياسر عبدالله مدير ادارة الامن و الاستاذ محمد الزهرى نائب مدير ادارة الامن بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور و شرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود



وفي هذا السياق أكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الجهاز مستمر في تنفيذ الحملات المكبرة بجميع الأحياء دون استثناء مشددًا على عدم التهاون مع أي إشغال أو تعدٍ على الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على حق المواطن في بيئة حضارية تليق بسكان المدينة.

ومن جانبه أوضح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية أن الحملة استهدفت حى زهرة العاصمة وأسفرت عن رفع جميع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع التنبيه بعدم تكرار هذه المخالفات مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة.

