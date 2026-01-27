قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر الأيام القادمة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى عدة تغيرات جوية مهمة ستحدث خلال الأيام القادمة.

 

تفاصيل حالة الطقس الحالية:

 أشارت غانم خلال صباح الخير يا مصر إلى أن البلاد تأثرت بـ كتل هوائية صحراوية، مما أدى إلى نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في معظم المناطق.

 

تدهور الرؤية الأفقية

أوضحت غانم أن  نشاط الرياح تسبب في تدهور الرؤية الأفقية، حيث وصلت إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مثل المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المرتفعة:

 الطقس شهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة 24 درجة مئوية.

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية:

 

انقلاب جوي: 

كشفت منار غانم عن انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمقدار 4 درجات لتسجل العظمى في القاهرة 20 درجة مئوية.

 

نشاط الرياح مستمر: 

الرياح ستستمر في نشاطها، حيث ستكون سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويستمر في إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

 

اضطراب الملاحة البحرية

 البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج لتصل لأكثر من 3.5 متر.

 

فرص الأمطار

 توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

أمطار خفيفة: يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق الوجه البحري وشرق البلاد، وقد تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

 

متى يتحسن الطقس؟

أشارت غانم إلى أن الرياح ستتحول لتصبح قادمة من البحر، مما سيقلل من نسبة الأتربة، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

 الطقس سيشهد استقرارًا تامًا يوم الخميس ، مع بداية ظهور الدفء النهاري، على أن تبقى الليالي شديدة البرودة.

نهاية الشتاء:

ذكرت  غانم أن الشتاء سينتهي رسميًا في 21 مارس 2026، لكن التقلبات الشتوية ستستمر حتى نهاية مارس وبداية أبريل، لذا يجب الحذر من الدفء المؤقت الذي قد يحدث في بعض الفترات.

تحذيرات للمواطنين

ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عند الخروج.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة.

الابتعاد عن الأشجار، المباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لسقوطها بسبب الرياح.

الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

