درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
توك شو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مصر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، طقسًا متقلبًا، حيث يسود جو بارد في الصباح الباكر، مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليصبح دافئًا نسبيًا، على أن يعود الطقس ليصبح شديد البرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق الصحراء الغربية، شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. هذه الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية.

الأمطار: كما تشير التوقعات إلى وجود فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، حيث تكون الأمطار غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد لتشمل بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة في وقت لاحق من اليوم.

حالة البحرين

البحر المتوسط: ستسود حالة من الاضطراب في البحر المتوسط، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، مما يجعل الأنشطة البحرية محفوفة بالمخاطر في تلك المناطق.

البحر الأحمر: سيكون البحر الأحمر في حالة معتدلة، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، مما يتيح مزيدًا من الأمان للأنشطة البحرية في تلك المنطقة.

درجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة اليوم بين البرد الشديد في ساعات الصباح الباكر، ثم الارتفاع قليلاً خلال النهار، على أن تعود للانخفاض مرة أخرى في المساء. درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن الرئيسية:

القاهرة: 20° مئوية نهارًا، 12° مئوية ليلاً.

الإسكندرية: 19° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلاً.

شرم الشيخ: 25° مئوية نهارًا، 15° مئوية ليلاً.

أسوان: 26° مئوية نهارًا، 11° مئوية ليلاً.

كاترين: 15° مئوية نهارًا، 3° مئوية ليلاً.

التوقعات لفرص الأمطار

تستمر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد يصاحبها رعد وبرق في بعض الأحيان. كما تتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى مثل السواحل الشرقية وبعض مناطق جنوب الوجه البحري.

نصائح للمواطنين

القيادة بحذر: مع الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تؤدي إلى تدهور الرؤية، يُنصح السائقون بتوخي الحذر على الطرق السريعة والمناطق الصحراوية.

ملابس دافئة: يفضل ارتداء ملابس ثقيلة، خصوصًا في الصباح الباكر والليل، مع ضرورة متابعة التغيرات في الطقس على مدار اليوم.

الأنشطة البحرية: يجب على المواطنين تجنب الأنشطة البحرية في البحر المتوسط اليوم بسبب ارتفاع الأمواج، في حين يبقى البحر الأحمر مناسبًا للأنشطة البحرية.

