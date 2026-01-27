خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تقريرًا حول نشاط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة، الذي شهدها طقس البلاد، خلال يناير الجاري 2026.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس البلاد شهد خلال شهر يناير 2026 نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات إلى أقل من 500 متر وأيضاً تكون للأتربة العالقة التى تنخفض معها الرؤية بشكل ملحوظ.

الربيع الأكثر تعرضًا للأتربة وليس الشتاء!

أشارت هيئة الأرصاد، أنه قد يتعجب البعض من حدوث مثل هذه الظواهر في هذا التوقيت من العام، حيث يُعرف فصل الربيع بكونه الموسم الأكثر تعرضًا لمثل هذه الحالات، إلا أن حدوثها شتاءً ليس بالأمر الغريب أو غير المسبوق.

تابعت الأرصاد، تحليلها لظاهرة نشاط الرياح المتكررة، قائلة:"فقد تكررت حالات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ووصلت أحيانًا إلى حد العواصف الترابية خلال شهر يناير في أعوام سابقة، وتسببت حينها في تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

تاريخ العواصف الترابية في شهر يناير

ومن أبرز الأمثلة التي تثبت صحة ذلك، وهي السنوات الماضية:

يناير 2019: تعرضت البلاد لعاصفة ترابية على القاهرة الكبرى، وانخفضت الرؤية إلى نحو 200 متر.

يناير 2018: تعرضت البلاد لرمال مثارة، حيث سجلت الرؤية على القاهرة الكبرى 1000 متر، وعلى مطروح 800 متر نتيجة عاصفة ترابية.

يناير 2016: شهدت البلاد رمال مثارة أدت إلى انخفاض الرؤية إلى 1000 متر.

يناير 2015: كان هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة مع تراجع الرؤية إلى 1000 متر.

تشير التوقعات اليوم إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة اليوم على أغلب الأنحاء، قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تقلبات جوية متوقعة، تشهدها البلاد اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، تشمل نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

موجة تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع احتمالية تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بينما يُتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

مناطق الأمطار اليوم

تشهد البلاد، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

بينما تكون فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ملاحة بحرية مضطربة يصاحبها برق ورعد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.

وحذّرت الأرصاد من احتمالية تشكّل سحب رعدية بنسبة تصل إلى 30%، قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، واحتمالات لحدوث ضربات برق على بعض المناطق، يصاحبها فرص تساقط حبات البرد بشكل محدود.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تخضع للتحديث المستمر وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.