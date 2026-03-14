شريف عبد النور: النشاط السياسي للأب مصدر فخر ولم يؤثر على مساري المهني

قال شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، إنه لم يواجه أي مشكلات في مسيرته المهنية نتيجة النشاط السياسي لوالده، منير فخري عبد النور، مؤكدًا أنه كان يشعر بفخر كبير تجاه مواقف والده تحت قبة البرلمان.

وأضاف عبد النور، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامج «رحلة المليار» عبر قناة «النهار»: «لا خالص، في الفترة دي كنت لسه صغير وكنت فخور جدًا بأبويا كمعارض، والحمد لله محصلش أي مضايقات نتيجة ده، ولم يؤثر على شغلي أو مسيرتي المهنية بأي شكل».

نشاط والده السياسي

وأشار إلى أن نشاط والده السياسي كان بالنسبة له مصدر فخر وليس قلقًا، مؤكدًا أن الظروف لم تفرض عليه أي ضغوط أو تحديات بسبب هذا الدور السياسي.

من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور أنه رغم كونه معارضًا شرسًا في فترات مختلفة من حياته السياسية، إلا أن علاقاته مع جميع الأطراف كانت طيبة، قائلاً: «الحقيقة برغم إني كنت معارض شرس لكن كانت علاقتي بالناس كلها طيبة جدًا، محدش قدر يضرني».

جماعة الإخوان المسلمين

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة التي حاولت الإضرار به كانت جماعة الإخوان المسلمين، بعد رفضه التعاون معهم أثناء فترة حكمهم، حيث أعلن بشكل واضح اختلافه معهم واستعداده لمواجهتهم سياسيًا: «قلت إنني مختلف معهم وبالعكس، أنا هحاربهم».

كما نفى عبد النور الأب بشكل قاطع أي علاقة له باتهام يتعلق ببيع كبائن المنتزه، واصفًا هذا الاتهام بـ «السخيف» تمامًا، مؤكّدًا أنه لم يكن له أي دور في هذا الموضوع من الأساس.