مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، واستهله بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُناسبة الاحتفال بعيد العمال؛ وكذا إلى عُمال مصر في جميع مواقع العمل، مُؤكداً تقدير الحكومة لجهودهم الوفية في دفع تروس الإنتاج في مختلف القطاعات، ومُعتبراً أنهم أحد ركائز التقدم، التي تُساند خطط الدولة لمُضاعفة النمو الاقتصادي، سعياً لتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المأمولة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع التشاوري الذي استضافته العاصمة القبرصية نيقوسيا؛ وضم عدداً من قادة الدول العربية والدول الأوروبية ومسئولي الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن هذه المُشاركة جاءت لتعكس مكانة مصر وثقلها في الدائرة الإقليمية والعالمية، وتقدير مساعيها الجادة لخفض التوتر بالمنطقة واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على هامش الاجتماع على عقد لقاءات مُثمرة مع عددٍ من القادة المشاركين، حيث التقى بالرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، الذي أشاد بالمداخلات القيمة للرئيس السيسي خلال الاجتماع التشاوري، وبالرؤية المصرية للوضع الاقليمي، والتي كانت محل تقديرٍ بالغ من القادة الأوروبيين.