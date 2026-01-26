قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

حالة الطقس غدا
أخبار البلد

أشارت صور الأقمار الصناعية إلى ظهور أتربة عالقة على أغلب الأنحاء، كما تظهر الأتربة والرمال المثارة على مناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم- البحيرة - الصحراء الغربية)، وتتحرك شرقاً إلى (الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد )وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

نصائح مهمة

-يرجى مراعاة تلك الأجواء لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.
-الحذر من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الثلاثاء طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على اغلب الانحاء شديد البرودة ليلًا .

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على بعض الطرق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 20 08

كاترين 15 03

الطور 23 10

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 13

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 16 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

رأس غارب 24 12

سفاجا 25 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادى الجديد 24 08

أبوسمبل 26 11
 

