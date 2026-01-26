قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء
الأرصاد تُحذر: رياح "مُثيرة للأتربة" تضرب المحافظات واضطراب شديد في الملاحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تُحذر: رياح "مُثيرة للأتربة" تضرب المحافظات واضطراب شديد في الملاحة

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط رياح، اليوم الاثنين، تتراوح سرعاتها من (35 إلى 45) كم/س على أغلب الأنحاء، وتكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

طقس شديد البرودة صباحًا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون طقس اليوم شديد البرودة صباحًا، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء والقاهرة الكبرى تكون فيها العظمى 24 درجة مئوية.

وعن الملاحة البحرية: اضطراب الملاحة البحرية على سواحل (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية)، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

نصائح من الأرصاد:

- يُفضّل ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
-توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية. 
-تجنّب الأنشطة البحرية والصيد على السواحل المذكورة. 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 11

العاصمة الإدارية 25 09

6 أكتوبر 25 08

بنهــــا 24 10

دمنهور 23 10

وادي النطرون 24 09

كفر الشيخ 23 10

بلطيم 22 11

المنصورة 23 11

الزقازيق 24 10

شبين الكوم 25 10

طنطا 23 11

دمياط 22 12

بورسعيد 23 12

الإسماعيلية 25 10

السويس 24 10

العريش 25 09

رفح 24 08

رأس سدر 24 10

نخل 23 07

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 13

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 10

مطروح 21 03

السلوم 20 10

سيوة 20 07

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 14

حلايب 23 16

أبو رماد 24 13

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 16

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

