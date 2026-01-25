الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس صباح اليوم الأحد ليكون شديد البرودة صباحاً وفي ساعات الليل، أما نهاراً فتكون الأجواء مائلة للدفء.

طقس اليوم الأحد



أوضحت هيئة الأرصاد الجية، أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ،قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

فرص تكون أتربة عالقة نهاراً



ونوهت عن فرص تكون أتربة عالقة نهاراً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

أفادت بوجود نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من “السلوم - مطروح”على فترات متقطعة.



حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر



حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

بلطيم 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 20 09

كاترين 16 03

الطور 22 14

طابا 21 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 22 11

العلمين 22 11

مطروح 21 10

السلوم 21 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 23 17

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 25 19

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 11

أبو سمبل 26 13