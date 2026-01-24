طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، وفرص لتكُون أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 23 10

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

بلطيم 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 20 09

كاترين 16 03

الطور 22 14

طابا 21 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 22 11

العلمين 22 11

مطروح 21 10

السلوم 21 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 23 17

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 25 19

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 11

أبو سمبل 26 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 31 21

المدينة المنورة 24 14

الرياض 19 08

المنامة 20 16

أبوظبي 27 16

الدوحة 21 16

الكويت 16 08

دمشق 12 01

بيروت 18 13

عمان 15 06

القدس 15 05

غزة 19 12

بغداد 18 06

مسقط 24 18

صنعاء 25 08

الخرطوم 37 23

طرابلس 16 13

تونس 14 08

الجزائر 13 11

الرباط 16 13

نواكشوط 29 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 13 01-

إسطنبول 16 08

إسلام آباد 18 04

نيودلهى 18 11

جاكرتا 30 24

بكين 01- 10-

كوالالمبور 36 23

طوكيو 08 01

أثينا 16 09

روما 15 05

باريس 10 03

مدريد 10 01

برلين 01- 03-

لندن 10 06

مونتريال 17- 19-

موسكو 15- 19-

نيويورك 06- 07-

واشنطن 03- 07-

أديس أبابا 25 11