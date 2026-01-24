من الدفء للبرد القارس في ساعات.. حالة الطقس اليوم السبت بالتفصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث تشهد البلاد اليوم السبت 24 يناير 2026 طقسًا مائلًا للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية

وتتكون شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الفترة من الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، خاصة على مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: 21 درجة مئوية نهارًا، 11 درجة ليلًا

الوجه البحري والسواحل الشمالية: 20 درجة نهارًا، 12 درجة ليلًا

شمال الصعيد: 22 درجة نهارًا، 7 درجات ليلًا

جنوب الصعيد: 30 درجة نهارًا، 13 درجة ليلًا

الرياح

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للأتربة الخفيفة نهارًا، خاصة على المناطق المكشوفة.

الأمطار

أوضح “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة وعلى فترات متباعدة، تقتصر على بعض مناطق السواحل الشمالية.



وأشار إلى أن هذا الطقس يمثل نموذجًا واضحًا لما يُعرف بـ«ليالي الصوالح»، حيث يسود دفء نسبي خلال النهار مع أجواء جافة واستقرار عام، يقابله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.



طقس الأسبوع



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة باردة تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت 24 يناير 2026 حتي الأربعاء القادم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكوّن شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة في بعض المناطق.

توقعات الحالة الجوية القادمة



وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد شبورة مائية بدءا من الساعات الأولى للفجر وتمتد حتى وقت متأخر من الصباح ما قد يحد من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة في مناطق شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة نشاطا للرياح في بعض المناطق ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الساحلية مع فرص ضعيفة لسقوط على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة



تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا واضحًا وتشهد معظم المناطق طقسًا شديد البرودة صباحًا وليلاً بينما تميل الأجواء للدفء خلال النهار ويمكن أن تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والعظمى حوالي 21 درجة والصغرى حوالي 12 درجة وفي السواحل الشمالية العظمى حوالي 20 درجة والصغرى حوالي 11 درجة شمال الصعيد العظمى حوالي 22 درجة والصغرى حوالي 7 درجات بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى حوالي 25 والصغرى حوالي 10 درجات.