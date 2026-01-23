طقس الإسكندرية: شديد البرودة ليلاً ودافئ نهارًا بأغلب أنحاء المحافظة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة بالإسكندرية، مع عودة الشمس للسطوع بعد يوم غائم كليًا بالإسكندرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وكشفت عن درجات الحرارة بالإسكندرية العظمي 20 والصغرى 12.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت إلى فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.