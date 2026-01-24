قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والصغرى تصل لـ7 درجات.. تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت 24 يناير 2026، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة
 يشهد الطقس اليوم تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

سقوط أمطار 
ومن المتوقع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح وأتربة عالقة
ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة، ووسط فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط
حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 : 2) متر، والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر
حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من (1.5: 2.5) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت 24 يناير 2026:
القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 12 02

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

الاسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 20

حلايب 25 19

أبو رماد 24 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 26 19

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 25 12

