الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 12

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الثلاثاء طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على اغلب الانحاء شديد البرودة ليلًا .

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص امطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على بعض الطرق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 20 08

كاترين 15 03

الطور 23 10

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 13

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 16 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

رأس غارب 24 12

سفاجا 25 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادى الجديد 24 08

أبوسمبل 26 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 30 21

المدينة 28 16

الرياض 21 11

المنامة 20 14

أبوظبى 24 16

الدوحة 22 14

الكويت 19 11

دمشق 17 04

بيروت 19 13

عمان 16 06

القدس 15 06

غزة 19 13

بغداد 23 10

مسقط 23 18

صنعاء 23 09

الخرطوم 35 22

طرابلس 18 14

تونس 18 11

الجزائر 20 14

الرباط 18 13

نواكشوط 30 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 12 04

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 14 06

نيودلهى 21 11

جاكرتا 30 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 35 23

طوكيو 11 02

أثينا 16 06

روما 14 06

باريس 10 04

مدريد 11 06

برلين 01 02-

لندن 11 06

مونتريال 13- 17-

موسكو 09- 11-

نيويورك 02- 11-

واشنطن 03- 16-

أديس أبابا 25 10

هيئة الأرصاد طقس اغلب الانحاء شديد البرودة ليلًا مائل للدفء نهارا

