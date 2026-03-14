إنتر ميلان يؤمن مستقبل مدربه كريستيان كيفو بعقد طويل الأمد

بدأت إدارة إنتر ميلان خطواتها لتأمين مستقبل مدرب الفريق كريستيان كيفو، عبر تمديد عقده حتى صيف 2029، رغم انتهاء عقده الحالي في يونيو 2027، وفق ما كشفت عنه صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة الكبيرة في المشروع الفني لكيفو، الذي نجح في موسمه الأول خلفًا لسيموني إنزاجي في تثبيت "النيراتزوري" على صدارة الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان، رغم خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للتقارير، ستوفر الإدارة للمدرب ميزانية قوية في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق وسد الثغرات في المراكز الحساسة، مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب ودمجهم مع الخبرات لضمان استمرار السيطرة المحلية والمنافسة الأوروبية.

ويهدف كيفو حاليًا إلى حسم لقب "الاسكوديتو" مبكرًا، تمهيدًا للانطلاق بمشروع طويل الأمد تحت شعار "إنتر 2029"، الذي يأمل أن يعيد الفريق إلى منصات التتويج القارية.