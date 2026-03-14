هل الشخبطة وتقطيع كراسي المواصلات حرام؟ إمام السيدة زينب يرد

وجه الطفل يوسف سؤالا، إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: هل الشخبطة والكتابة على كراسي المواصلات؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشخبطة على كرسي المواصلات أو تقطيع جلد الكرسي، هو حرام شرعا، لأنه إفساد في الأرض.

وأشار إلى أن وسائل المواصلات العامة هي ملك للجميع ولا يجوز الإفساد فيها، وحساب من يفعل ذلك صعب وعسير عند الله تعالى.

وسيلة المواصلات التي ركبها النبي في الإسراء والمعراج

ووجه الطفل أحمد سؤالا، إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ما وسيلة المواصلات التي ركبها النبي في ليلة الإسراء والمعراج؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وسيلة المواصلات التي ركبها النبي في ليلة الإسراء والمعراج، هي "البراق" وردت في حديث عند الإمام البخاري ومسلم، وسمى البراق لسرعته كالبرق أو نصاعة لونه ونقائه وصفائه.

وذكر أن وصف البراق هو فوق الحمار ودون البغل، وسريع جدا يضع حافره عند منتهى طرفه، فكان وسيلة المواصلات التي سخرها الله للنبي في الإسراء والمعراج.