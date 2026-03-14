ما هو عقاب السائق الذي يعتدي على الآخرين؟ إمام السيدة زينب يرد

وجهت طفلة تدعى “خديجة”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “لو حد سايق وغلطان ونزل يتخانق مع الناس، ايه عقابه عند ربنا؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن السائق الذي يخطئ في الطريق ويتجاوز في حق غيرهم وهم ليسوا مخطئين، فعقابه عند الله كبير.

واستشهد أحمد عصام فرحات، بقوله تعالى "وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا" كما استشهد بقوله تعالى "وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا".

وتابع: والنبي يقول "قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" منوها أن هذا ظلم ينبغي التوبة منه أمام الله.