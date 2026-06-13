سويسرا وباكستان ترحبان بتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، التطورات الإقليمية، وعلى رأسها التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الجانبان - خلال الاتصال - عن ترحيبهما بما وصفاه بـ«التقدم المشجع» نحو تفاهم بين واشنطن وطهران، معربين عن أملهما في أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفق الطرفان على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن التطورات المتسارعة في الملف.