مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

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بحثت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة القطرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور أحمد بن محمد السيد، اجتمع بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية جاكوب هيلبرج، ووكيل وزارة التجارة لشئون الصناعة والأمن جيفري كيسلر، ومدير مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتكنولوجية مايكل كراتسيوس، خلال زيارته الحالية إلى أمريكا.

وجرى خلال الاجتماعات، استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.