أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار الذهب.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

المراقبة الأوروبية والموظفون الفلسطينيون يصلون معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لفتحه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن قوة المراقبة الأوروبية والموظفون الفلسطينيون وصلوا بالفعل إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لفتحه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 27 يناير 2026.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

خبير: الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر وقد تصل لـ الانضمام لعصابات

أكد الدكتور محمد عزام الخبير التكنولوجى والمعلومات، أن توفير بيئة رقمية أمنة للاطفال، يعتبر من الموضوعات محل اهتمام جميع دول العالم، ولذلك على الجميع أن يعلم أننا نعيش في واقع.

كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد للبعثة المصرية الصينية في منطقة الكرنك، قائلا إن أهم ما يميز الكشف الجديد يكون في التعاون المصري الصيني، كون مصر والصين أكبر الدول حضارة بالعالم.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر الأيام القادمة| فيديو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى عدة تغيرات جوية مهمة ستحدث خلال الأيام القادمة.

مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

محافظة القدس: قوات الاحتلال هدمت 40 منشأة في كفر عقب خلال 24 ساعة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن محافظة القدس، قالت إن قوات الاحتلال هدمت 40 منشأة في كفر عقب خلال 24 ساعة.

البحوث الزراعية: دخول مرحلة «ليالي الصوالح» فرصة لتعافي النبات وزيادة المحاصيل

أعلن مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية عن دخول مرحلة مهمة من فصل الشتاء تعرف باسم ليالي الصوالح، معتبرًا إياها انفراجة مناخية بعد فترات البرودة القاسية.