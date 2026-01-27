مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستشفى هليوبوليس، ثم سيفتتح مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاحتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، التي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتفال بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في الدورة الرابعة يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر والإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.