محافظة القدس: قوات الاحتلال هدمت 40 منشأة في كفر عقب خلال 24 ساعة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن محافظة القدس، قالت إن قوات الاحتلال هدمت 40 منشأة في كفر عقب خلال 24 ساعة.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها في شمال شرقي القدس، خاصة في مخيم قلنديا، حي المطار وكفر عقب، وداهمت مئات المنازل وأقامت نقاط مراقبة وقناصين على أسطح المباني وأغلقت بعض المحال التجارية وأصدرت إخطارًا بإزالة التعديات.

حصار بلدة حزما وإغلاق المداخل

وأشارت السلامين إلى أن بلدة حزما شمال شرقي القدس شهدت إغلاقًا كاملًا للمداخل والمخارج، مع وضع بوابات ترابية وإشعارات تهديد للمواطنين، وسط تفتيش المنازل والمحلات التجارية وسحب المركبات، مما عزّل البلدة عن محيطها ومنع الوصول إلى المدن الجنوبية مثل بيت لحم والخليل، مع تقييد الحركة نحو القدس المحتلة عبر حاجز محدد.

استمرار الاقتحامات جنوب بيت لحم

ورصدت السلامين استمرار الاقتحامات جنوب مدينة بيت لحم، في بلدات الدروع والطبوع، حيث داهمت القوات الإسرائيلية المنازل وواصلت فرض القيود على السكان المحليين، ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.