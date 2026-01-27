كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد للبعثة المصرية الصينية في منطقة الكرنك، قائلا إن أهم ما يميز الكشف الجديد يكون في التعاون المصري الصيني، كون مصر والصين أكبر الدول حضارة بالعالم.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن البعثة الحالية تعمل في مصر منذ 8 سنوات، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك اكتشافات أخرى.

5 بعثات صينية

ولفت إلى أن هناك 5 بعثات صينية أخرى تعمل في مصر، وأن اختيار الصين منطقة لعمل اكتشافات بها بالتعاون مع مصر يعنى أن هناك أشياء مميزة، وأن معبد الكرنك موجود على 45 فدانا.

وأشار إلى أن معبد الكرنك يعتبر أكبر دار عبادة في العالم القديم من حيث المساحة، وأن هذا المعبد كان يتحكم في الفكر السياسي بالعالم، وأن الملوك كانو يأتون للمعبد من أجل التبريكات.

وأوضح أن هناك اكتشافات بالمعبد ليست تماثيل فط لكن بحيرة مقدسة وتماثيل أوزيريس، وأن هذه البحيرة بها أشياء خاصة ببعض الملوك.