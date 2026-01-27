قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

معبد الكرنك
معبد الكرنك
البهى عمرو

 كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد للبعثة المصرية الصينية في منطقة الكرنك، قائلا إن أهم ما يميز الكشف الجديد يكون في التعاون المصري الصيني، كون مصر والصين أكبر الدول حضارة بالعالم.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن البعثة الحالية تعمل في مصر منذ 8 سنوات، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك اكتشافات أخرى. 

5 بعثات صينية

 

ولفت إلى أن هناك 5 بعثات صينية أخرى تعمل في مصر، وأن اختيار الصين منطقة لعمل اكتشافات بها بالتعاون مع مصر يعنى أن هناك أشياء مميزة، وأن معبد الكرنك موجود على 45 فدانا.

وأشار إلى أن معبد الكرنك يعتبر أكبر دار عبادة في العالم القديم من حيث المساحة، وأن هذا المعبد كان يتحكم في الفكر السياسي بالعالم، وأن الملوك كانو يأتون للمعبد من أجل التبريكات.

وأوضح أن هناك اكتشافات بالمعبد ليست تماثيل فط لكن بحيرة مقدسة وتماثيل أوزيريس، وأن هذه البحيرة بها أشياء خاصة ببعض الملوك.

كبير الأثريين الأثار السياحة الاكتشاف الآثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تعلن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الهند

معبد الكرنك

كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

صورة ارشيفية

المعدن الأصفر يقفز بقوة مع بداية العام.. نصائح عاجلة من شعبة الذهب

بالصور

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد