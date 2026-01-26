آثار الأقصر تنظم ورشة عمل عن ذراع أبوالنجا .. تفاصيل

تنظم منطقة آثار الأقصر ورشة عمل عن أحدث الأبحاث والدراسات الأثرية بمنطقة ذراع أبو النجا، الخميس 29 يناير الجاري بمتحف التحنيط بالأقصر، بمشاركة علماء مصريين ودوليين.



أوضحت المنطقة الآثرية، أن برنامج ورشة العمل يتضمن محاضرات أكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى مناقشات مفتوحة، يعقبها زيارة ميدانية للمواقع الأثرية في ذراع أبو النجا.

محاضرات منطقة ذراع أبو النجا



وتتضمن المحاضرات، مراحل الاحتلال في المقابر، والمجموعة المدهشة المطلية باللون الأزرق في المقبرة" تى تى 147" ، بالإضافة إلى اكتشافات في فناء الموقع "ميدان 05" ، وأعمال التوثيق القديمة والحديثة في ذراع أبو النجا.

تشمل المحاضرات عبادات الحيوان في ذراع أبو النجا وأدلة من مشروع جحوتى، بالإضافة إلى مناقشات حول دير البخيت "الطبوغرافيا المقدسة للمناظر الطبيعية الرهبانية"، وهياكل الاستيطان الرهباني القبطي في شمال ذراع أبوالنجا، ودفن الوزير أنخو.

يذكر أنه تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر من الكشف عن ثلاث مقابر من عصر الدولة الحديثة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع.



والمقابر الثلاثة المكتشفة تعود جميعها لعصر الدولة الحديثة، وقد تم التعرف على أسماء وألقاب أصحابها من خلال النقوش الموجودة داخلها، مشيراً إلى أن البعثة سوف تقوم باستكمال أعمال التنظيف والدراسة للنقوش المتبقية بالمقابر للتعرف على أصحابها بشكل أعمق، ودراسة ونشرّ الحفائر علمياً.