عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
توك شو

خبير: الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر وقد تصل لـ الانضمام لعصابات

البهى عمرو

 أكد الدكتور محمد عزام الخبير التكنولوجى والمعلومات، أن توفير بيئة رقمية أمنة للاطفال، يعتبر من الموضوعات محل اهتمام جميع دول العالم، ولذلك على الجميع أن يعلم أننا نعيش في واقع، وأن هذا العالم فرض علينا أمور جديدة يجب أن نتعامل معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن الجميع يعيش في هذا العام، واتلكثير من المجتمع البشري لم يكن جاهز للتعامل مع العالم الافتراضي، وما يحدث في الجرائم الإلكترونية. 

ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر، وقد تصل لـ الابتزاز والتجنيد في عصابات منظمة، وانتحال الشخصية، وسرقة البيانات، وقد تصل لـ الانضمام لـ جماعات خطر. 

وأشار إلى أنه يجب إدارة التكنولوجيا بطريقة بها مسؤولة حتى لا تصل المشكلة لـ كوارث، وأن فكرة المنع يكون معها التحايل وفلك لغز المنع.

وأوضح أن العالم مفتوح وأنه في حالة حجب لعبة أو منصة، يتمكن الشخص من فتح هذه المنصة، يجعل البعض يتحرك لفك شفرة هذا الأمر، ولذلك فكرة المنع تكون غير صحيحة في كل الأمور.

وأشار إلى أن المنع قد يدفع البعض لـ الاتجاه لأمور أكثر ضرر، وأنه مع وضع تشريع قانوني لمواجهة أي شئ مخالف، لكن في نفس الوقت يجب اتاحى الفرصة لمواكبة الشباب التقدم الذي يحدث بالرقمنة.

الخبير التكنولوجى الجرائم الإلكترونية التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

