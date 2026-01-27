خبير: الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر وقد تصل لـ الانضمام لعصابات

أكد الدكتور محمد عزام الخبير التكنولوجى والمعلومات، أن توفير بيئة رقمية أمنة للاطفال، يعتبر من الموضوعات محل اهتمام جميع دول العالم، ولذلك على الجميع أن يعلم أننا نعيش في واقع، وأن هذا العالم فرض علينا أمور جديدة يجب أن نتعامل معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن الجميع يعيش في هذا العام، واتلكثير من المجتمع البشري لم يكن جاهز للتعامل مع العالم الافتراضي، وما يحدث في الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر، وقد تصل لـ الابتزاز والتجنيد في عصابات منظمة، وانتحال الشخصية، وسرقة البيانات، وقد تصل لـ الانضمام لـ جماعات خطر.

وأشار إلى أنه يجب إدارة التكنولوجيا بطريقة بها مسؤولة حتى لا تصل المشكلة لـ كوارث، وأن فكرة المنع يكون معها التحايل وفلك لغز المنع.

وأوضح أن العالم مفتوح وأنه في حالة حجب لعبة أو منصة، يتمكن الشخص من فتح هذه المنصة، يجعل البعض يتحرك لفك شفرة هذا الأمر، ولذلك فكرة المنع تكون غير صحيحة في كل الأمور.

وأشار إلى أن المنع قد يدفع البعض لـ الاتجاه لأمور أكثر ضرر، وأنه مع وضع تشريع قانوني لمواجهة أي شئ مخالف، لكن في نفس الوقت يجب اتاحى الفرصة لمواكبة الشباب التقدم الذي يحدث بالرقمنة.