تركيع شرطيان إيطاليان.. روما تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على جرائم المستوطنين

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأنها استدعت اليوم "الاثنين"، سفير إسرائيل في روما، للاحتجاج على قيام إسرائيلي بتهديد شرطيين إيطاليين بالسلاح خلال زيارة ميدانية لهما في الضفة الغربية.

تركيع شرطيان إيطاليان بالضغة الغربية

وأوقف إسرائيلي مسلح الشرطيين العسكريين يوم الأحد الماضي أثناء قيامهما بجولة تفتيشية تمهيدًا لزيارة مقررة لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى قرية قرب رام الله، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا لمصدر حكومي، أجبر الإسرائيلي، الذي يُعتقد أنه مستوطن، الرجلين على الركوع تحت تهديد السلاح، وأخضعهما لاستجواب مرتجل.

كان الشرطيان يستقلان سيارة تحمل لوحات ترخيص دبلوماسية ويحملان جوازات سفر دبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني طالب بتوجيه "احتجاج شديد اللهجة" إلى السفير الإسرائيلي في روما على الحادث.

وقد قدمت السفارة الإيطالية لدى إسرائيل احتجاجًا رسميًا إلى الحكومة الإسرائيلية، وتواصلت مع وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وعاد الشرطيان سالمين إلى القنصلية الإيطالية العامة في القدس المحتلة عقب الحادث.