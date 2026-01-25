قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة منازل خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة أطفال خلال الاقتحام، وهم: يوسف أحمد جوابرة، وجود ماهر الشريف، وأحمد عبد السلام جوابرة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وعلى الرغم من وجود «وقف إطلاق نار» ظاهري، إلا أن إسرائيل تواصل هجومها على غزة دون انقطاع.

منذ بدء «وقف إطلاق النار» في 11 أكتوبر، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 481 فلسطينيًا، وأصيب ما لا يقل عن 1313 آخرين. وتُعدّ هذه الأرقام أولية.

لقي ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في غزة حتفهم بسبب البرد القارس، من بينهم 21 طفلاً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر 2023. كما لقي ما لا يقل عن 11 طفلًا فلسطينيًا حتفهم بسبب البرد هذا الشتاء.

انتهكت إسرائيل حتى الآن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الموقع في 11 أكتوبر، 1300 مرة على الأقل (حتى 15 يناير 2026).

وأفادت مصادر طبية في جنوب غزة يوم الجمعة بوفاة رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، يُدعى يوسف عمر أبو حمالة، الذي توفي متأثرًا بالبرد الشديد داخل خيمة عائلته في منطقة مواسي بخان يونس، جنوب غزة، حيث يقيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في مخيمات مؤقتة.

انخفضت درجة حرارة جسم الرضيع بشكل حاد خلال الليل، وسط رياح متجمدة وأمطار غزيرة، وهي ظروف لا توفر الخيام البلاستيكية الرقيقة أي حماية منها.

قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم العروب منازل شمال الخليل الضفة الغربية فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

ترشيحاتنا

الأهلي

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

بالصور

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد