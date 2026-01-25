مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة منازل خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة أطفال خلال الاقتحام، وهم: يوسف أحمد جوابرة، وجود ماهر الشريف، وأحمد عبد السلام جوابرة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وعلى الرغم من وجود «وقف إطلاق نار» ظاهري، إلا أن إسرائيل تواصل هجومها على غزة دون انقطاع.

منذ بدء «وقف إطلاق النار» في 11 أكتوبر، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 481 فلسطينيًا، وأصيب ما لا يقل عن 1313 آخرين. وتُعدّ هذه الأرقام أولية.

لقي ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في غزة حتفهم بسبب البرد القارس، من بينهم 21 طفلاً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر 2023. كما لقي ما لا يقل عن 11 طفلًا فلسطينيًا حتفهم بسبب البرد هذا الشتاء.

انتهكت إسرائيل حتى الآن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الموقع في 11 أكتوبر، 1300 مرة على الأقل (حتى 15 يناير 2026).

وأفادت مصادر طبية في جنوب غزة يوم الجمعة بوفاة رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، يُدعى يوسف عمر أبو حمالة، الذي توفي متأثرًا بالبرد الشديد داخل خيمة عائلته في منطقة مواسي بخان يونس، جنوب غزة، حيث يقيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في مخيمات مؤقتة.

انخفضت درجة حرارة جسم الرضيع بشكل حاد خلال الليل، وسط رياح متجمدة وأمطار غزيرة، وهي ظروف لا توفر الخيام البلاستيكية الرقيقة أي حماية منها.