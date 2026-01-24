قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أخبار العالم

البرلمان العربي: أحداث القدس والضفة الغربية مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية

الديب أبوعلي

اعتمد البرلمان العربي، التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة فلسطين، التي تم إعدادها على مدار اليومين الماضيين، وشملت مختلف مستجدات القضية الفلسطينية وتطوراتها الخطيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت ظهر اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي النائب ناصر أبو بكر، خلال عرض تقرير اللجنة، إن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن البرلمان العربي أعرب عن تقديره الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولاتهم المتواصلة للسيطرة على المسجد الأقصى.

وشدد أبو بكر على أن ما يجري في الضفة الغربية ومدينة القدس يمثل مخططًا ممنهجًا لضم الأراضي الفلسطينية وتقويض أي فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبًا بـ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما يرسخ التهدئة ويمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفتح جميع المعابر دون قيود.

وثمّن نائب رئيس لجنة فلسطين الدور المحوري لمصر في الجهود الرامية إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر، مؤكدًا الثقة بالدور الريادي لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعمل على مدار الساعة لوقف العدوان والتصدي لمخططات تهجير سكان غزة، كما تصدت من قبل لكل المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن البرلمان العربي أعلن دعمه لدعوة المندوبية الفلسطينية بتبني التوصيف والاسم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد العكلوك على ضرورة دعوة جميع الدول إلى تقديم دعم كامل ومستدام وغير مشروط لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شاهدًا قانونيًا وسياسيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

في سياق متصل، أعلن السفير العكلوك، أن عام 2026 سيكون عام الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني، حيث ستُجرى انتخابات الهيئات المحلية والمجالس البلدية والقروية خلال شهر أبريل المقبل، يليها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم الانتخابات العامة في الظرف والوقت المناسب، مع التأكيد على إجرائها في غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة.

وقال النائب الجزائري عيسى بورقبة، إن فلسطين هي توأم الجزائر، ولن تتخلى عنها مهما كانت الظروف، مشددًا على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر تمثل أم القضايا.

