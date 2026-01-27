قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
توك شو

البحوث الزراعية: دخول مرحلة «ليالي الصوالح» فرصة لتعافي النبات وزيادة المحاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية عن دخول مرحلة مهمة من فصل الشتاء تعرف باسم ليالي الصوالح، معتبرًا إياها انفراجة مناخية بعد فترات البرودة القاسية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال تدريجيًا، ما ينعكس إيجابيا على التربة والنبات.

أهمية ليالي الصوالح للمزارعين

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن ليالي الصوالح تمثل مرحلة حاسمة يستعيد خلالها النبات نشاطه وحيويته بعد فترة تباطؤ نتيجة انخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن تحسن حرارة التربة يساعد الجذور على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

تأثير المرحلة على الري والتسميد

أوضح الدكتور شاكر أن الاعتدال التدريجي في درجات الحرارة يسمح بوضع جداول منتظمة للري والتسميد والمكافحة، بعد فترة من التقلبات الجوية التي صعّبت على المزارعين ضبط المواعيد المناسبة، مؤكدا أن هذه المرحلة تساعد على تحسين إنتاجية المحاصيل الشتوية.

تنبيهات مع دخول شهر أمشير

وأشار الدكتور شاكر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد رياحًا نشطة محملة بالرمال والأتربة مع دخول شهر أمشير، لافتا إلى ضرورة تجنب الري أثناء هبوب الرياح لتفادي فقد المياه وإجهاد النبات وزيادة فرص الإصابة بالعناكب والأمراض الفطرية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

وحذر الدكتور شاكر من الإفراط في الري والتسميد، خاصة لمحصول القمح مع دخوله مراحل حساسة مثل طرد السنابل وامتلاء الحبوب، مشيرًا إلى أن الري الخاطئ خلال هذه المرحلة قد يؤدي إلى خسائر في الإنتاج تتراوح بين 10 و20%.

