«العملاق اللطيف».. أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار يكشف أسرار القرش الحوتي

قال الدكتور محمود معاطي، الأستاذ المساعد في الأحياء بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن القرش الحوتي يُعد من أكبر أنواع الأسماك على سطح الأرض، موضحًا أنه يُصنف ضمن فصيلة القروش بسبب تشابه الهيكل الداخلي، لكنه يختلف عنها في السلوك والتركيب.



تفاصيل القرش الحوتي «العملاق اللطيف»

وأوضح الدكتور محمود معاطي أن القرش الحوتي لا يمتلك أسنانًا، ولا يُعد كائنًا مفترسًا على الإطلاق، على عكس ما يعتقده الكثيرون، مؤكدًا أنه كائن مسالم يُطلق عليه اسم «العملاق اللطيف».

وأشار إلى أن طول القرش الحوتي قد يصل إلى 18 مترًا، ما يجعله من أضخم الكائنات البحرية، لافتًا إلى أن غذاءه الأساسي يعتمد على الهوام البحرية وبيض الأسماك، وليس افتراس الكائنات الأخرى.

وأضاف أن القرش الحوتي كائن لطيف وغير عدواني، ولا يشكل أي خطر على الإنسان، موضحًا أن المخاوف المنتشرة عنه ترجع إلى معلومات مغلوطة تربطه بالقروش المفترسة.

وأكد الدكتور محمود معاطي أن الصيادين يطلقون على القرش الحوتي اسم «البهلول»، في إشارة إلى طبيعته الهادئة وسلوكه المسالم داخل البيئة البحرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية نشر الوعي البيئي حول هذا الكائن النادر، وضرورة حمايته باعتباره جزءًا مهمًا من التوازن البيئي في البحار والمحيطات.