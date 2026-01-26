قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
حماية البيئة البحرية.. مصر تشارك في اجتماع اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط

نهلة الشربيني

شاركت الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط (CIESM)، والذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الدور العلمي والمؤسسي الذي يضطلع به المعهد على المستويين الإقليمي والدولي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ناقش

الاجتماع عددًا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بعمل اللجنة، من بينها الترحيب بعودة إيطاليا والمغرب إلى عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب مناقشة أبرز الأنشطة والبرامج العلمية وورش العمل البحثية، وعلى رأسها ورشة العمل رقم 54 المعنية ببيانات قاع البحر عالية الدقة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من البرامج العلمية الرائدة التي تنفذها اللجنة، من بينها برامج تتبع الأنواع البحرية عالية الهجرة، وتطوير الأدوات الرقمية ثلاثية الأبعاد، وتفعيل إستراتيجية العلوم المفتوحة، إلى جانب أنشطة التواصل العلمي والمؤتمرات الدولية متعددة القطاعات، ومن أبرزها المؤتمر الدولي المعني بسمكة الأسد.

كما تم استعراض البرامج العلمية التي تشارك فيها اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بما يعكس حرص المعهد على تعزيز الحضور المصري في المحافل العلمية الدولية، ودعم البحث العلمي وصنع القرار القائم على المعرفة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية في البحر المتوسط.

الدكتورة عبير أحمد منير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد باريس

