قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة التعدي عليه.. كل ما تريد معرفته عن القرش الحوتي «بهلول» ضيف البحر الأحمر المسالم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعادت واقعة التعدي على القرش الحوتي، المعروفة إعلاميًا باسم «بهلول»، الجدل من جديد حول كيفية التعامل مع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وألقت الضوء على واحد من أكثر كائنات البحر الأحمر ندرةً وسلمية، في الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة المعنية بحماية السواحل والمسطحات المائية في ضبط الصياد المتورط في الواقعة، بعد تداول مقاطع فيديو وثّقت عملية صيده بأسلوب وُصف بالوحشي وغير الإنساني.

وأكدت الجهات المختصة أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية التي تحظر صيد أو إيذاء الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، مشددة على استمرار الحملات الرقابية والتوعوية لحماية الثروات الطبيعية بالبحر الأحمر.

من هو القرش الحوتي «بهلول»؟

القرش الحوتي، والذي يطلق عليه الصيادون اسم «بهلول»، يُعد أكبر أنواع الأسماك في العالم، ورغم حجمه الهائل إلا أنه من أكثر الكائنات البحرية مسالمة. يتميز بلونه الأزرق المائل للرمادي، وتغطي جسده خطوط ونقاط بيضاء منتظمة تجعله يبدو وكأنه مرسوم برسومات كارتونية مميزة.

ويصل متوسط طول القرش الحوتي إلى نحو 13 مترًا، بينما قد يتجاوز وزنه 20 طنًا في بعض الحالات، ما يجعله عملاقًا حقيقيًا في أعماق البحار.

كائن مهدد بالانقراض

يصنف القرش الحوتي ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وهو مدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويحظر صيده أو التعرض له وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي.

ورغم كونه من الأنواع التي تتواجد بانتظام في مياه البحر الأحمر، إلا أن أعداده تتأثر سلبًا بالممارسات غير القانونية، والتعديات البشرية، والتعامل الخاطئ من بعض الصيادين أو السائحين.

أين يتواجد بهلول في البحر الأحمر؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة الأسبق، إن القرش الحوتي يتواجد في عدة مناطق معروفة بالبحر الأحمر، من أبرزها:

جزيرة الأخوين

المنطقة الواقعة بين جبال الجفتون الكبير والجفتون الصغير

منطقتا الفنستون والفانوس

وأوضح أن هذه المناطق تُعد من المسارات الطبيعية له خلال فترات ظهوره الموسمية.

ماذا يأكل القرش الحوتي؟

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا يتغذى القرش الحوتي على الأسماك الكبيرة، إذ يعتمد في غذائه بشكل أساسي على:

العوالق والهائمات المائية

الكائنات الدقيقة

بعض الحشائش البحرية

وأكد الدكتور محمود دار أن «بهلول» لا يمتلك أسنانًا قادرة على المضغ أو الافتراس، ولا يمثل أي خطورة على الإنسان.

تعليمات محميات البحر الأحمر للتعامل مع بهلول

بعد تكرار الوقائع المرتبطة بسوء التعامل مع القرش الحوتي، أصدرت محميات البحر الأحمر مجموعة من التعليمات الإلزامية عند رصده، أبرزها:

عدم لمس أو ركوب القرش الحوتي

عدم مطاردته أو محاولة تغيير مساره

تركه يتحرك بحرية وبشكل طبيعي

الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من الأمام و4 أمتار من الخلف

منع استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي لما يسببه من إزعاج للكائن

وأكدت المحميات أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

رسالة الواقعة

تُعد واقعة التعدي على القرش الحوتي «بهلول» جرس إنذار جديد حول أهمية رفع الوعي البيئي، وضرورة احترام الكائنات البحرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الثروة الطبيعية لمصر، وليس هدفًا للصيد أو الاستعراض.

وتواصل الأجهزة المعنية ومحميات البحر الأحمر جهودها لحماية هذه الكائنات، والتأكيد على أن الحفاظ على «بهلول» وغيره من الأنواع المهددة بالانقراض مسؤولية مشتركة، تضمن استدامة البحر الأحمر للأجيال القادمة.

محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر القرش الحوتى الغردقة مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

هيونداي سانتافي موديل 2027

النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

منصات التواصل الأجتماعي

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026

مقارنة بين فورثينج تي 5 وشيفروليه كابتيفا آي في 2026

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد