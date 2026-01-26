بعد واقعة التعدي عليه.. كل ما تريد معرفته عن القرش الحوتي «بهلول» ضيف البحر الأحمر المسالم

أعادت واقعة التعدي على القرش الحوتي، المعروفة إعلاميًا باسم «بهلول»، الجدل من جديد حول كيفية التعامل مع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وألقت الضوء على واحد من أكثر كائنات البحر الأحمر ندرةً وسلمية، في الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة المعنية بحماية السواحل والمسطحات المائية في ضبط الصياد المتورط في الواقعة، بعد تداول مقاطع فيديو وثّقت عملية صيده بأسلوب وُصف بالوحشي وغير الإنساني.

وأكدت الجهات المختصة أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية التي تحظر صيد أو إيذاء الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، مشددة على استمرار الحملات الرقابية والتوعوية لحماية الثروات الطبيعية بالبحر الأحمر.

من هو القرش الحوتي «بهلول»؟

القرش الحوتي، والذي يطلق عليه الصيادون اسم «بهلول»، يُعد أكبر أنواع الأسماك في العالم، ورغم حجمه الهائل إلا أنه من أكثر الكائنات البحرية مسالمة. يتميز بلونه الأزرق المائل للرمادي، وتغطي جسده خطوط ونقاط بيضاء منتظمة تجعله يبدو وكأنه مرسوم برسومات كارتونية مميزة.

ويصل متوسط طول القرش الحوتي إلى نحو 13 مترًا، بينما قد يتجاوز وزنه 20 طنًا في بعض الحالات، ما يجعله عملاقًا حقيقيًا في أعماق البحار.

كائن مهدد بالانقراض

يصنف القرش الحوتي ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وهو مدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويحظر صيده أو التعرض له وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي.

ورغم كونه من الأنواع التي تتواجد بانتظام في مياه البحر الأحمر، إلا أن أعداده تتأثر سلبًا بالممارسات غير القانونية، والتعديات البشرية، والتعامل الخاطئ من بعض الصيادين أو السائحين.

أين يتواجد بهلول في البحر الأحمر؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة الأسبق، إن القرش الحوتي يتواجد في عدة مناطق معروفة بالبحر الأحمر، من أبرزها:

جزيرة الأخوين

المنطقة الواقعة بين جبال الجفتون الكبير والجفتون الصغير

منطقتا الفنستون والفانوس

وأوضح أن هذه المناطق تُعد من المسارات الطبيعية له خلال فترات ظهوره الموسمية.

ماذا يأكل القرش الحوتي؟

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا يتغذى القرش الحوتي على الأسماك الكبيرة، إذ يعتمد في غذائه بشكل أساسي على:

العوالق والهائمات المائية

الكائنات الدقيقة

بعض الحشائش البحرية

وأكد الدكتور محمود دار أن «بهلول» لا يمتلك أسنانًا قادرة على المضغ أو الافتراس، ولا يمثل أي خطورة على الإنسان.

تعليمات محميات البحر الأحمر للتعامل مع بهلول

بعد تكرار الوقائع المرتبطة بسوء التعامل مع القرش الحوتي، أصدرت محميات البحر الأحمر مجموعة من التعليمات الإلزامية عند رصده، أبرزها:

عدم لمس أو ركوب القرش الحوتي

عدم مطاردته أو محاولة تغيير مساره

تركه يتحرك بحرية وبشكل طبيعي

الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من الأمام و4 أمتار من الخلف

منع استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي لما يسببه من إزعاج للكائن

وأكدت المحميات أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

رسالة الواقعة

تُعد واقعة التعدي على القرش الحوتي «بهلول» جرس إنذار جديد حول أهمية رفع الوعي البيئي، وضرورة احترام الكائنات البحرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الثروة الطبيعية لمصر، وليس هدفًا للصيد أو الاستعراض.

وتواصل الأجهزة المعنية ومحميات البحر الأحمر جهودها لحماية هذه الكائنات، والتأكيد على أن الحفاظ على «بهلول» وغيره من الأنواع المهددة بالانقراض مسؤولية مشتركة، تضمن استدامة البحر الأحمر للأجيال القادمة.