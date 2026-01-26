البيئة عن القرش الحوتي: مهدد بالانقراض وليس مدرجا على قائمة غذاء البشر

علق تامر كمال رئيس إدارة التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على القبض على عدد من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وقال تامر كمال في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" وزارة البيئة تتابع كافة الاحداث التي تتعلق بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ".

وتابع تامر كمال :" بمجرد وصول فيديو خاص بقيام عدد من الصيادين بصيد القرش الحوتي تم متابعة هذا الإجراء ونحن دولة تحترم القانون والقواعد الاتفاقيات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيئة المصرية الفريدة من نوعها ".

واكمل تامر كمال :" مصر تقوم بجهود مستمرة للحفاظ على البيئة "، مضيفا:" القرش الحوتي أحد اهم الأنواع البحرية وأكبر سمكة تعيش في المسطح المائي بمصر ".

ولفت تامر كمال :" القرش الحوتي ليس مدرجا على قائمة الغذاء وهو كائن بحري مسالم وهو من اكبر الأسماك البحرية وينتمى لفصيلة القروش والقرش الحوتي كائن بحري معمر يعيش لأكثر من 80 عام"، مضيفا:" القرش الحوتي له دور في إحداث توازن البيئة البحرية ".

ولفت تامر كمال :" القرش الحوتي مهدد بالانقراض ولا يشكل خطرا على البشر.