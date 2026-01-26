قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
البيئة عن القرش الحوتي: مهدد بالانقراض وليس مدرجا على قائمة غذاء البشر

هاني حسين

علق تامر كمال رئيس إدارة التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على  القبض على عدد من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض.

 وقال تامر كمال  في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :"  وزارة البيئة تتابع كافة الاحداث التي تتعلق بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ".    

 وتابع تامر كمال :" بمجرد وصول فيديو خاص بقيام عدد من الصيادين بصيد القرش الحوتي تم متابعة هذا الإجراء ونحن دولة تحترم القانون والقواعد الاتفاقيات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيئة المصرية الفريدة من نوعها ".   

  واكمل تامر كمال :" مصر تقوم بجهود مستمرة للحفاظ على البيئة "، مضيفا:" القرش الحوتي  أحد اهم الأنواع البحرية وأكبر سمكة تعيش في المسطح المائي بمصر ". 

   ولفت تامر كمال :"  القرش الحوتي ليس مدرجا على قائمة الغذاء وهو كائن بحري مسالم وهو من اكبر الأسماك البحرية وينتمى لفصيلة القروش  والقرش الحوتي كائن بحري معمر يعيش لأكثر من 80 عام"، مضيفا:"  القرش الحوتي له دور في إحداث توازن البيئة البحرية ". 

  ولفت تامر كمال :"  القرش الحوتي مهدد بالانقراض  ولا يشكل خطرا على البشر.

