بعد فيديو "التعامل الوحشي".. القبض على صيادي "القرش الحوتي" النادر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن القبض على مجموعة من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض.

جاء ذلك في إطار رصد وزارة البيئة لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق صيد القرش الحوتي والتعامل معه بطريقة وحشية وغير إنسانية، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المهتمين بالحياة البحرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التحقق من الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحديد وضبط الصيادين المسؤولين عن الواقعة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة نجحت في تحديد وضبط الصيادين المسؤولين عن الواقعة خلال الساعات الماضية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أنه سيتم إحالة المتهمين إلى الجهات القانونية المختصة، بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية في مصر وتطبيق أحكام القانون.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية في حماية الكائنات البحرية النادرة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الحياة البحرية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01222693333، للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.