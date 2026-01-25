قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن 7 أسرى فلسطينيين
آليات الاحتلال تستهدف خيام نازحين في حي التفاح بغزة
البث الإسرائيلية: افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من الموافقة
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
اتهام جنرال عسكري صيني رفيع المستوى بتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة
الأهلي وحسين الشحات .. تجديد العقد موسمين يتوقف على المقابل المالي ونسبة الإعلانات
شوط أول إيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
البيئة: تدوير المخلفات العضوية الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر مستدام للطاقة الحيوية النظيفة

حنان توفيق

عقد المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وبحضور ممثلي هيئة تنمية الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بدعم محافظات الصعيد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد المهندس وائل رضوان أن الاجتماع تناول مناقشة الخطط التنفيذية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عن الأنشطة الزراعية والحيوانية، وتحويلها إلى مصدر مستدام للطاقة الحيوية النظيفة، تنفيذًا لتوجيهات منال عوض بدعم مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الانبعاثات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بمحافظات الصعيد.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أن المشروعات المقترحة تشمل التوسع في إنشاء محطات الغاز الحيوي، سواء على المستوى المنزلي أو من خلال محطات مركزية تخدم القرى والمراكز، بما يدعم جهود الدولة في الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الحيوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لما تحققه من عوائد اقتصادية وبيئية مباشرة، من خلال توفير مصدر آمن ومتجدد للطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية عبر التخلص الآمن من المخلفات العضوية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويسهم في تحويل محافظات الصعيد إلى نماذج رائدة في مجال التنمية الخضراء المستدامة.

