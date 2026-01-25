وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي

وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتحقق الفوري بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يتناول صيد قرش الحوت النادر والتعامل معه بطريقة وحشية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن نجاح الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في القبض على مجموعة من الصيادين المسئولين عن الواقعة المتداولة بمقاطع الفيديو خلال الساعات الماضية، أثناء صيدهم القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية المسالمة والمهددة بالانقراض، باستخدام أسلوب وحشي وغير إنساني، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المهتمين بالحياة البحرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت منال عوض أنه بعد أن تم القبض على الصيادين ، سيتم إحالتهم للجهات القانونية المختصة بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية في مصر.

وتؤكد وزارة البيئة على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الكائنات البحرية النادرة، وذلك عبر الواتس آب على الرقم: 01222693333، للمشاركة في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.