القبض على صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي بعد تداول فيديوهات صادمة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، القبض على عدد من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بحماية السواحل والحياة البحرية.

جاءت هذه التحركات عقب رصد وزارة البيئة لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام بعض الصيادين بصيد القرش الحوتي والتعامل معه بأسلوب وحشي، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المهتمين بالبيئة ورواد مواقع التواصل.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، في إطار تطبيق أحكام القانون وحماية الثروات الطبيعية.

وأكدت الوزيرة أن الأجهزة المعنية بحماية الطبيعة والسواحل نجحت خلال الساعات الماضية في تحديد هوية الصيادين وضبطهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة، بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر مدرج ضمن الكائنات المحمية دوليًا.

وشددت القائم بأعمال وزير البيئة على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمثل اعتداءً على الحياة البحرية أو تهدد التنوع البيولوجي، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والتنسيق بين الجهات المختصة لمواجهة الصيد الجائر وحماية البيئة البحرية المصرية.

ودعت وزارة البيئة المواطنين ورواد البحر إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة أو اعتداءات على الكائنات البحرية النادرة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 01222693333، دعمًا لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.