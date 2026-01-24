جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سماعات البلوتوث.. ماذا قال؟

سماعات البلوتوث أصبحت من أكثر الأشياء شيوعا وانتشارا بين مختلف الأعمار سواء الأطفال أو الشباب وكبار السن أيضا، ولكن على الرغم من ذلك يزعم البعض أن سماعات البلوتوث "الإير بود" تؤثر على صحة القلب.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي عن تأثير سماعات البلوتوث على القلب.

كتب جمال شعبان في منشوره:"سماعات البلوتوث( الايربود) بتاع الموبايل، لا توثر على كهرباء القلب."

تابع:"دي موجات ضعيفة جدا ، ولا تؤتر علي القلب وآمنة جدا، لا تلتفتوا لأي مقولات لا تستند علي أساس علمي ما تقلقوش."