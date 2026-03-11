دعم علاج 13 سيدة مصابة بسرطان الثدي محور بروتوكول تعاون تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

تشهد جهود دعم صحة المرأة في مصر توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى التكفل بعلاج 13 سيدة من المصابات بسرطان الثدي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز الحماية الصحية والتمكين المجتمعي.

يستهدف التعاون توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المستفيدة، انطلاقًا من اعتبار صحة المرأة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودعم قدرتها على استعادة دورها الأسري والمهني والمجتمعي بعد التعافي. ويأتي ذلك في إطار رؤية تضع الاستثمار في العنصر البشري في صدارة أولويات العمل التنموي.

ولا يقتصر الدعم على مرحلة العلاج، بل يمتد إلى ما بعد التعافي عبر برامج تدريب وتأهيل مهني داخل مراكز متخصصة لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، بهدف توفير مصادر دخل مستدامة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للسيدات المستفيدات، بما يسهم في دمجهن بصورة فعالة في النشاط الاقتصادي.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا يمثل مسارًا متكاملًا لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار أنشطة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبهية ضمن شراكاتها مع المؤسسات المعنية بدعم صحة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.