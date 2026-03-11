قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لتعزيز الصادرات.. الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماع الصحة النباتية بروما

شيماء مجدي

شارك الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في فعاليات اجتماعات الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM20) التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الفاعل في المحافل الدولية المعنية بصنع القرارات الدولية المؤثرة على حركة التجارة وخاصة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية ، وصياغة المعايير التي تخدم المصلحة الوطنية.

وعقدت الاجتماعات بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة ممثلين عن 185 دولة من الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المراقبة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم خلال الاجتماعات اعتماد عدة معايير دولية للصحة النباتية بالإضافة إلى الموافقة على عدة فعاليات مستقبلية لبناء القدرات و تطوير أنظمة الصحة النباتية الدولية، مشيرا إلى أنه تم استعراض تجربة مصر الرائدة في عملية مسح ومراقبة الآفات من خلال برنامج الصحة النباتية الأفريقي، والتي تلقت الإشادة من الحضور وسكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية

وشارك المنسي، في الاجتماعات الجانبية الخاصة بمنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، علاوة على عدة اجتماعات تتعلق بمجموعات عمل الحاويات البحرية والنظم المنهجية المختلفة للصحة النباتية، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع عدة دول منها:  الاتحاد الأوروبي، السلفادور، الأرجنتين، بيرو، اليابان، البرازيل، تشيلي، المكسيك، كولومبيا، كندا، بنما، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث تذليل العقبات وفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق.

