الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

تفقد فريق علمي من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، زراعات محصول القمح، بمنطقتي توشكى وشرق العوينات، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لزراعات المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بالمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز الجهود العلمية والبحثية تحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وضم الفريق البحثي نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من بينهم: الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، بهدف الوقوف على الحالة العامة للمحصول، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

وأكد الفريق العلمي بعد المرور على مساحات واسعة من زراعات القمح أن الحالة العامة للمحصول "ممتازة"، وتنبئ بموسم حصاد مبشر، حيث تتماشى معدلات النمو مع المعايير الفنية المستهدفة في هذه المناطق الواعدة، كما عقد الفريق سلسلة من اللقاءات الميدانية مع القائمين على الزراعة، حيث تم تقديم حزمة من التوصيات الفنية المتخصصة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الدور البحثي لوزارة الزراعة، في وقت تضع فيه الدولة المصرية ملف "القمح" على رأس أولوياتها، مع التركيز على التوسع الأفقي في المشروعات الجديدة والمتابعة العلمية المستمرة لضمان تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين احتياجات المواطنين.