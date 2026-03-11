قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
أخبار البلد

الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

توشكي
توشكي
شيماء مجدي

تفقد فريق علمي من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، زراعات محصول القمح، بمنطقتي توشكى وشرق العوينات، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لزراعات المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح بالمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز الجهود العلمية والبحثية  تحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وضم الفريق البحثي نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من بينهم:  الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، بهدف الوقوف على الحالة العامة للمحصول، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

وأكد الفريق العلمي بعد المرور على مساحات واسعة من زراعات القمح أن الحالة العامة للمحصول "ممتازة"، وتنبئ بموسم حصاد مبشر، حيث تتماشى معدلات النمو مع المعايير الفنية المستهدفة في هذه المناطق الواعدة، كما عقد الفريق سلسلة من اللقاءات الميدانية مع القائمين على الزراعة، حيث تم تقديم حزمة من التوصيات الفنية المتخصصة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الدور البحثي لوزارة الزراعة، في وقت تضع فيه الدولة المصرية ملف "القمح" على رأس أولوياتها، مع التركيز على التوسع الأفقي في المشروعات الجديدة والمتابعة العلمية المستمرة لضمان تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين احتياجات المواطنين.

الزراعة القمح زراعات القمح توشكى العوينات

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

المتهمين

القبض على 26 رجل وسيدة يستغلون الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

المصنع

الأمن يداهم مصنعا لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالمنوفية

متهمة

قرار بشأن صانعتى محتوى نشرتا فيديوهات رقص خادش بالتجمع

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان?

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

