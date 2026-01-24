ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

انتشرت ألواح البروتين خلال السنوات الأخيرة باعتبارها خيارًا صحيًا وسريعًا، وأصبحت متوفرة في معظم المتاجر والصيدليات ببريطانيا، ويتم تسويقها كوجبات خفيفة غنية بالبروتين والفيتامينات.

تناول ألواح البروتين ليست صحية

ولكن خبراء تغذية حذروا من أن هذه المنتجات قد تحمل جانبًا مظلمًا، خاصة مع احتوائها على نسب مرتفعة من السكر، الدهون، والمكونات فائقة المعالجة، ما قد يهدد الصحة على المدى الطويل.

وقال مدرب اللياقة الشهير جو ويكس، أن ألواح البروتين تقون بتضليل المستهلكين عبر تسويق منتجات مليئة بالسكر والدهون كمكملات صحية.

وربطت دراسات بين الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر السرطان وأمراض القلب والخرف، ونُشرت دراسة أخرى عام 2025 عن جامعة كوين ماري في لندن ، والتي قامت بفحص أكثر من 450 نوعًا من ألواح الوجبات الخفيفة.

تناول ألواح البروتين ليست صحية

ووجدت نتائج الدراسة ،أن 37% منها كانت مرتفعة السكر، وأكثر من 50% احتوت على نسب عالية من الدهون المشبعة.

وأكد الباحثون، أن المستهلكين «يتعرضون للتضليل» بشأن القيمة الصحية الحقيقية لهذه المنتجات.

تناول ألواح البروتين ليست صحية

وتقول خبيرة التغذية البريطانية بيبّا كامبل:

ألواح البروتين ليست طعامًا صحيًا حقيقيًا، ويمكن استخدامها فقط في حالات الطوارئ أو أثناء السفر، ولا يجب أن تحل محل الوجبات المتوازنة.

وأضافت، أن الوجبات الطبيعية مثل المكسرات، البيض، الزبادي والبذور تظل الخيار الأفضل، وهي غنيه بالبروتين

ومنخفضة السكر

ومدعمة بالفيتامينات.