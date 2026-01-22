قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

آية التيجي

يفضل كثيرون الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء للشعور بالدفء والاسترخاء، ولكن لا يعلمون أن هذه العادة قد تسبب مخاطر صحية.

وحذر موقع Cleveland Clinic، من هذه العادة اليومية التي قد تحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة عند استخدام الماء شديد السخونة أو الاستحمام لفترات طويلة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الجلد والقلب والدورة الدموية، ومن أبرزها:

ـ جفاف الجلد وتهيج البشرة
يتسبب الماء الساخن في إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، ما يؤدي إلى الجفاف، الحكة، والتشققات، وقد يزيد من أعراض الإكزيما والصدفية.

ـ انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة
يؤدي التعرض للماء الساخن إلى توسع الأوعية الدموية، ما قد يسبب انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم، ويزيد من خطر الدوخة أو الإغماء داخل الحمام.

ـ زيادة حساسية الجلد والالتهابات
الاستحمام بالماء شديد السخونة يجعل الجلد أكثر عرضة للاحمرار والالتهابات، ويضعف الحاجز الطبيعي للبشرة.

ـ تساقط الشعر وضعف فروة الرأس
يؤثر الماء الساخن سلبًا على فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يزيد من الجفاف ويؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه مع الوقت.

ـ التأثير السلبي على صحة القلب
يحذر خبراء الصحة من أن التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم نتيجة الماء الساخن قد يشكل عبئًا على القلب، خاصة لدى مرضى القلب وكبار السن.

ـ تهيج الجهاز التنفسي والعينين
البخار الناتج عن الماء الساخن جدًا قد يسبب تهيج العينين، كما قد يؤدي إلى صعوبة التنفس لدى مرضى الربو والحساسية الصدرية.

ـ زيادة خطر الحروق
ارتفاع درجة حرارة الماء بشكل مفرط يزيد من احتمالية الإصابة بحروق الجلد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

نصائح للحد من أضرار الماء الساخن

ـ استخدام ماء دافئ بدلًا من شديد السخونة.

ـ تقليل مدة الاستحمام إلى 10–15 دقيقة.

ـ ترطيب الجلد بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على رطوبته.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن الاستحمام في الشتاء جفاف الجلد تساقط الشعر تأثير الماء الساخن على القلب صحة الجلد في الشتاء الحمام الساخن

