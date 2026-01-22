أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

يفضل كثيرون الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء للشعور بالدفء والاسترخاء، ولكن لا يعلمون أن هذه العادة قد تسبب مخاطر صحية.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

وحذر موقع Cleveland Clinic، من هذه العادة اليومية التي قد تحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة عند استخدام الماء شديد السخونة أو الاستحمام لفترات طويلة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الجلد والقلب والدورة الدموية، ومن أبرزها:

ـ جفاف الجلد وتهيج البشرة

يتسبب الماء الساخن في إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، ما يؤدي إلى الجفاف، الحكة، والتشققات، وقد يزيد من أعراض الإكزيما والصدفية.

ـ انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة

يؤدي التعرض للماء الساخن إلى توسع الأوعية الدموية، ما قد يسبب انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم، ويزيد من خطر الدوخة أو الإغماء داخل الحمام.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

ـ زيادة حساسية الجلد والالتهابات

الاستحمام بالماء شديد السخونة يجعل الجلد أكثر عرضة للاحمرار والالتهابات، ويضعف الحاجز الطبيعي للبشرة.

ـ تساقط الشعر وضعف فروة الرأس

يؤثر الماء الساخن سلبًا على فروة الرأس وبصيلات الشعر، حيث يزيد من الجفاف ويؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه مع الوقت.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

ـ التأثير السلبي على صحة القلب

يحذر خبراء الصحة من أن التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم نتيجة الماء الساخن قد يشكل عبئًا على القلب، خاصة لدى مرضى القلب وكبار السن.

ـ تهيج الجهاز التنفسي والعينين

البخار الناتج عن الماء الساخن جدًا قد يسبب تهيج العينين، كما قد يؤدي إلى صعوبة التنفس لدى مرضى الربو والحساسية الصدرية.

ـ زيادة خطر الحروق

ارتفاع درجة حرارة الماء بشكل مفرط يزيد من احتمالية الإصابة بحروق الجلد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

نصائح للحد من أضرار الماء الساخن

ـ استخدام ماء دافئ بدلًا من شديد السخونة.

ـ تقليل مدة الاستحمام إلى 10–15 دقيقة.

ـ ترطيب الجلد بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على رطوبته.