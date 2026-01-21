قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل حسم القرار بمواجهة «يانج أفريكانز»
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

آية التيجي

أصبح العسل الطبيعي من أكثر الأغذية الطبيعية شهرة لفوائده الصحية العديدة، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول ملعقة من العسل يوميًا يمكن أن يعزز الطاقة، ويحسن الهضم، ويدعم الجهاز المناعي، كما يسهم في حماية القلب وصحة الجلد. 

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول ملعقة عسل يوميًا قد تُحدث فرقًا كبيرًا لصحة الجسم على المدى الطويل، وفقا لما نشر في موقع Verywell Health.
 

- تعزيز الطاقة والنشاط:

العسل غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم طاقة فورية ويقلل من الشعور بالإرهاق، خاصة عند الصباح أو قبل ممارسة الرياضة.

- دعم صحة القلب:
يحتوي العسل على مضادات أكسدة قوية، مثل الفلافونويدات، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر أمراض القلب.

- تحسين الهضم:
يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ومليّن طبيعي، مما يعزز صحة الأمعاء ويحسن عملية الهضم ويقلل من مشاكل الإمساك

- تقوية جهاز المناعة:
المركبات النباتية الموجودة في العسل تعزز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والفيروسات، ما يساعد على تقوية المناعة الطبيعية.

- تحسين صحة الجلد:
يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحمي خلايا الجلد، مما يسهم في تحسين مرونة الجلد وترطيبه.

نصائح هامة

ـ استخدم العسل الطبيعي 100% لتجنب السكريات الصناعية.

ـ لا يُنصح بإعطاء العسل للأطفال أقل من سنة بسبب خطر البوتوليزم.

ـ يُفضل تناوله على معدة فارغة أو مع الماء الدافئ لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

فوائد العسل ملعقة عسل يوميًا العسل الطبيعي للصحة تعزيز الطاقة دعم جهاز المناعة العسل وفوائده مضادات الأكسدة في العسل

