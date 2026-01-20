قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
آية التيجي

يُعد التهاب البروستاتا من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين الرجال، ويسبب أعراضًا مزعجة مثل الألم، صعوبة التبول، واضطرابات جنسية، ما يدفع كثيرين للبحث عن حلول طبيعية داعمة للعلاج الطبي.

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

 وقد يلعب الزنك، دورًا مهمًا في دعم صحة البروستاتا وتقليل الالتهاب، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من نقص هذا العنصر.

فيما يلي، نستعرض تأثير الزنك على التهاب البروستاتا وفقًا لأحدث ما نشر في موقع Medical News Today.

وأوضحت الدراسات، أن
البروستاتا السليمة تحتوي على تركيز مرتفع من الزنك مقارنة بباقي أنسجة الجسم.
الزنك يشارك في:
تنظيم إفرازات البروستاتا
الحفاظ على التوازن الهرموني
دعم المناعة الموضعية داخل أنسجة البروستاتا

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

كيف يؤثر الزنك على التهاب البروستاتا؟

ويؤثر الزنك على صحة البروستاتا، ويمنع التهابها ، وذلك عن طريق :

- تقليل الالتهاب والتورم:

وأشارت أبحاث طبية إلى أن الزنك يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، تساعد في:
تقليل تورم أنسجة البروستاتا
تخفيف الألم المزمن
تقليل الشعور بالحرقان أثناء التبول

- تعزيز الجهاز المناعي:

ويلعب الزنك دورًا رئيسيًا في تقوية الجهاز المناعي، ونقصه قد يؤدي إلى:
ضعف مقاومة الجسم للبكتيريا
زيادة احتمالات الإصابة بالتهاب البروستاتا البكتيري.

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

- الحد من نشاط البكتيريا:
كشفت دراسات أجنبية أن الزنك:
يثبط نمو بعض أنواع البكتيريا المرتبطة بالتهابات البروستاتا
قد يقلل من تكرار العدوى في حالات الالتهاب المزمن

- انخفاض مستويات الزنك لدى المصابين:
أظهرت تحاليل مقارنة أن الرجال المصابين بـ:
التهاب البروستاتا المزمن
تضخم البروستاتا الحميد
يعانون غالبًا من انخفاض ملحوظ في تركيز الزنك داخل البروستاتا مقارنة بالأصحاء.

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

هل مكملات الزنك علاج لالتهاب البروستاتا؟

بحسب توصيات الأطباء، فإن الزنك يُستخدم كعامل مساعد وداعم للعلاج وليس بديلًا للأدوية، والإفراط في تناوله قد يسبب :

ـ اضطرابات بالجهاز الهضمي

ـ نقص النحاس في الجسم

ـ ضعف امتصاص بعض المعادن الأخرى

لذلك يجب تناول مكملات الزنك تحت إشراف طبي متخصص.

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

أفضل مصادر الزنك الطبيعية

وتنصح المصادر الطبية بالحصول على الزنك من الغذاء، مثل:
المحار والأسماك
اللحوم الحمراء
المكسرات والبذور
البقوليات
منتجات الألبان

