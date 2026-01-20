بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

تُعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء من قشرة الشعر، وهي مشكلة شائعة تُسبب الحكة، الإحراج، وتساقط القشور البيضاء على الملابس، وقد تتفاقم في فصل الشتاء أو مع التوتر وسوء العناية بفروة الرأس.

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

ويمكن التخلص من قشرة الشعر نهائيًا، بشرط اتباع روتين علاجي صحيح ومعرفة السبب الأساسي وراء ظهورها.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم الطرق الفعّالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا، وفقًا لما نشر في موقع Healthline.

- استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة:

أكدت الدراسات أن اختيار الشامبو المناسب هو الخطوة الأولى في العلاج، ويُفضل أن يحتوي على:

بيريثيون الزنك: لمقاومة الفطريات والبكتيريا

كبريتيد السيلينيوم: لتقليل تقشر فروة الرأس

حمض الساليسيليك: لإزالة القشور المتراكمة

الكيتوكونازول: لعلاج الفطريات المسببة للقشرة

ويُنصح بترك الشامبو على فروة الرأس من 3 إلى 5 دقائق قبل الشطف.

- ترطيب فروة الرأس بانتظام:

جفاف فروة الرأس يُعد من أبرز أسباب القشرة، لذلك يُوصي الخبراء باستخدام زيوت طبيعية مثل:

زيت جوز الهند

زيت شجرة الشاي

زيت الأرجان

هذه الزيوت تُساعد على تهدئة الفروة وتقليل الالتهابات والتقشر.

- تقليل التوتر والضغط النفسي:

أشارت أبحاث طبية إلى أن التوتر والقلق قد يزيدان من حدة القشرة، نتيجة تأثيرهما المباشر على الجهاز المناعي، لذلك يُنصح بممارسة التمارين الرياضية، التأمل، أو المشي اليومي.

- تجنب غسل الشعر بالماء الساخن:

غسل الشعر بالماء الساخن يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية، مما يزيد من جفاف الفروة وظهور القشرة، ويُفضل استخدام الماء الفاتر.

- الاهتمام بالتغذية السليمة:

نقص بعض العناصر الغذائية قد يُسهم في تفاقم القشرة، خاصة:

الزنك

فيتامينات B

أوميغا 3

وينصح الخبراء بتناول الأسماك، المكسرات، البيض، والخضروات الورقية.

- تجنب منتجات تصفيف الشعر الثقيلة:

استخدام الجل، الواكس، أو الكريمات بكثرة قد يؤدي إلى انسداد مسام فروة الرأس وتهيجها، مما يزيد من ظهور القشرة.

- التعرض المعتدل لأشعة الشمس:

أوضحت بعض التقارير الطبية، أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس قد يُقلل من نشاط الفطريات المسببة للقشرة، مع ضرورة تجنب التعرض المفرط.

- استشارة طبيب الجلدية عند استمرار القشرة:

في حال عدم تحسن الحالة، قد تكون القشرة ناتجة عن مشكلات جلدية مثل التهاب الجلد الدهني أو الصدفية، وهنا يكون التدخل الطبي ضروريًا.