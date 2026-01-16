قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

دراسة يابانية تحذر: صحة الأسنان قد تكون مؤشرًا لخطر الوفاة المبكرة

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن
صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن
آية التيجي

لم تعد صحة الفم والأسنان مجرد مسألة تجميلية، بل أصبحت مؤشرًا مهمًا على الصحة العامة وإحدى العلامات المرتبطة بطول العمر.

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوساكا اليابانية، وربطت بشكل مباشر بين حالة الأسنان وخطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن.
 

وتابع فريق البحث السجلات الصحية وسجلات الأسنان لنحو 190 ألف شخص تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، في واحدة من أوسع الدراسات التي بحثت العلاقة بين صحة الأسنان والوفيات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع ScienceAlert، نُشرت نتائج الدراسة في مجلة BMC Oral Health، فقد قام الباحثون بتقييم كل سن لدى المشاركين وتصنيفها إلى أربع فئات:
أسنان سليمة
أسنان مُعالجة (محشوة أو مُرمّمة)
أسنان متسوسة
أسنان مفقودة

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

وبعد تحليل البيانات، تبيّن أن إجمالي عدد الأسنان السليمة والمُعالجة معًا يُعد المؤشر الأكثر دقة للتنبؤ بخطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بالاعتماد على عدد الأسنان السليمة فقط.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين يمتلكون عددًا أكبر من الأسنان السليمة أو المُعالجة كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة
زيادة عدد الأسنان المفقودة أو المتسوسة ارتبطت بارتفاع ملحوظ في خطر الوفاة.

وأكد الباحثون أن علاج الأسنان لا يقل أهمية عن الوقاية في الحفاظ على الصحة العامة؛ حيث أن صحة الأسنان قد تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

لماذا تؤثر صحة الأسنان في طول العمر؟

وأوضح الباحثون، أن ضعف صحة الأسنان قد يؤدي إلى:

ـ التهابات مزمنة في الفم
انتقال الالتهابات إلى باقي أعضاء الجسم

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والالتهابات الجهازية

كما أن فقدان الأسنان أو تسوسها قد يحد من القدرة على المضغ الجيد، ما يؤثر سلبًا في النظام الغذائي والتغذية السليمة، وهو أمر بالغ الأهمية لدى كبار السن.

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

وتتفق هذه النتائج مع دراسة أخرى نُشرت في مجلة Geriatrics & Gerontology، تابعت أكثر من 11 ألف مسن، ووجدت أن الأشخاص الذين يعانون من "الهشاشة الفموية"، مثل فقدان الأسنان وصعوبات المضغ والبلع وجفاف الفم، كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى رعاية طويلة الأمد، وكذلك للوفاة خلال فترة المتابعة.

صحة الأسنان تكشف خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن

ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى أن عوامل أخرى قد تؤثر في العلاقة بين صحة الأسنان وطول العمر، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأكد الفريق الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية الدقيقة التي تربط بين تسوس الأسنان أو فقدانها وخطر الوفاة، مشددين على أن العناية بالأسنان في سن متقدمة لا تحسّن جودة الحياة فقط، بل قد تسهم أيضًا في إطالة العمر.

صحة الأسنان فقدان الأسنان تسوس الأسنان صحة الفم طول العمر الوفاة المبكرة كبار السن علاج الأسنان الهشاشة الفموية أمراض القلب والسكري

