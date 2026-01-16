قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

حذّر علماء من أن نقص نوع معين من الدهون في الجسم يُعرف باسم الدهون البيج (Beige Fat) قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

ولطالما كان معروفًا أن زيادة الوزن والسمنة من العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع ضغط الدم (Hypertension)، لكن الآلية البيولوجية الدقيقة وراء هذا الارتباط ظلت غامضة لسنوات.

وكشفت الدراسة الجديدة، أن نوع الدهون وليس كميتها فقط، يلعب دورًا مباشرًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية، وفقا لما نسر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى باحثون من جامعة روكفلر في نيويورك تجارب على فئران معدلة وراثيًا لا تمتلك الدهون البيج، ووجدوا أن دهون البيج تشبه إلى حد كبير الدهون البنية لدى الإنسان، والتي تساعد الجسم على حرق الطاقة وتحويل الغذاء إلى حرارة.

وأوضح الباحثون، أنه عادة ما تتواجد الدهون البنية في الرقبة وأعلى الظهر وحول الكلى والحبل الشوكي.

ماذا حدث عند غياب الدهون البيج؟

ولاحظ الباحثون أن الفئران التي تفتقر إلى الدهون البيج أصيبت جميعها بـ ارتفاع ضغط الدم، وأصبحت الأوعية الدموية أكثر حساسية لإشارات ضغط الدم القوية، وظهرت علامات مبكرة لتلف القلب، من بينها تليف الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من مرونتها ويجعل القلب يضخ الدم بقوة أكبر.

الدور الخطير لإنزيم QSOX1

وعند غياب الدهون البيج، تبدأ الخلايا الدهنية في إفراز إنزيم يُعرف باسم QSOX1، وهذا الإنزيم يفعّل جينات مسؤولة عن تكوين أنسجة ليفية صلبة حول الأوعية الدموية، وفي الظروف الطبيعية، تقوم الدهون البيج بتثبيط إنتاج هذا الإنزيم.

هل تنطبق النتائج على البشر؟

وأشار الباحثون إلى أن مرضى لديهم طفرات في جين PDM16 المرتبط بتنظيم الدهون البيج يميلون إلى الإصابة بضغط دم أعلى، ما يعزز احتمالية أن تنطبق نتائج الدراسة على البشر، وليس الحيوانات فقط.

كيف يمكن زيادة الدهون البنية والبيج؟

وتشير أبحاث سابقة إلى أن الدهون البنية يمكن تحفيزها عبر:

ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ـ النوم الجيد

ـ التعرض المعتدل للطقس البارد

ارتفاع ضغط الدم خطر صامت

و يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض الصامتة، إذ يضر الشرايين ويزيد احتمالات الجلطات، وفي المملكة المتحدة وحدها، يُقدّر عدد المصابين بضغط الدم المرتفع بنحو 14 مليون شخص، كثير منهم غير مشخصين.

وترتفع معدلات الإصابة بين الشباب، مع وجود آلاف الحالات غير المكتشفة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا.

آفاق علاجية جديدة

وقال الدكتور بول كوهين، قائد الدراسة، إن فهم الروابط الجزيئية بين الدهون والأوعية الدموية قد يفتح الباب أمام علاجات مخصصة تستهدف نوع الدهون المحيط بالأوعية، بما يناسب الخصائص الصحية لكل مريض.