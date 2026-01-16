قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
آية التيجي

حذّر علماء من أن نقص نوع معين من الدهون في الجسم يُعرف باسم الدهون البيج (Beige Fat) قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

 ولطالما كان معروفًا أن زيادة الوزن والسمنة من العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع ضغط الدم (Hypertension)، لكن الآلية البيولوجية الدقيقة وراء هذا الارتباط ظلت غامضة لسنوات.

وكشفت الدراسة الجديدة، أن نوع الدهون وليس كميتها فقط، يلعب دورًا مباشرًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية، وفقا لما نسر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى باحثون من جامعة روكفلر في نيويورك تجارب على فئران معدلة وراثيًا لا تمتلك الدهون البيج، ووجدوا أن دهون البيج تشبه إلى حد كبير الدهون البنية لدى الإنسان، والتي تساعد الجسم على حرق الطاقة وتحويل الغذاء إلى حرارة.

وأوضح الباحثون، أنه عادة ما تتواجد الدهون البنية في الرقبة وأعلى الظهر وحول الكلى والحبل الشوكي.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

ماذا حدث عند غياب الدهون البيج؟

ولاحظ الباحثون أن الفئران التي تفتقر إلى الدهون البيج أصيبت جميعها بـ ارتفاع ضغط الدم، وأصبحت الأوعية الدموية أكثر حساسية لإشارات ضغط الدم القوية، وظهرت علامات مبكرة لتلف القلب، من بينها تليف الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من مرونتها ويجعل القلب يضخ الدم بقوة أكبر.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

الدور الخطير لإنزيم QSOX1

وعند غياب الدهون البيج، تبدأ الخلايا الدهنية في إفراز إنزيم يُعرف باسم QSOX1، وهذا الإنزيم يفعّل جينات مسؤولة عن تكوين أنسجة ليفية صلبة حول الأوعية الدموية، وفي الظروف الطبيعية، تقوم الدهون البيج بتثبيط إنتاج هذا الإنزيم.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

هل تنطبق النتائج على البشر؟

وأشار الباحثون إلى أن مرضى لديهم طفرات في جين PDM16 المرتبط بتنظيم الدهون البيج يميلون إلى الإصابة بضغط دم أعلى، ما يعزز احتمالية أن تنطبق نتائج الدراسة على البشر، وليس الحيوانات فقط.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

كيف يمكن زيادة الدهون البنية والبيج؟

وتشير أبحاث سابقة إلى أن الدهون البنية يمكن تحفيزها عبر:
ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
ـ النوم الجيد
ـ التعرض المعتدل للطقس البارد

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم خطر صامت

و يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض الصامتة، إذ يضر الشرايين ويزيد احتمالات الجلطات، وفي المملكة المتحدة وحدها، يُقدّر عدد المصابين بضغط الدم المرتفع بنحو 14 مليون شخص، كثير منهم غير مشخصين.

وترتفع معدلات الإصابة بين الشباب، مع وجود آلاف الحالات غير المكتشفة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

آفاق علاجية جديدة

وقال الدكتور بول كوهين، قائد الدراسة، إن فهم الروابط الجزيئية بين الدهون والأوعية الدموية قد يفتح الباب أمام علاجات مخصصة تستهدف نوع الدهون المحيط بالأوعية، بما يناسب الخصائص الصحية لكل مريض.

الدهون البيج الدهون البنية ارتفاع ضغط الدم أسباب ضغط الدم السكتة الدماغية النوبة القلبية تليف الأوعية الدموية إنزيم QSOX1 صحة القلب ضغط الدم المرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

بطولة زايد الدولية للشطرنج

بمشاركة 200 لاعب .. انطلاق بطولة زايد الدولية الأولى للشطرنج بمركز الجزيرة في أكتوبر

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم مواجهة النجمة ضد الفتح بالدوري السعودي

منتخب مصر

فتحي سند : مباراة مصر ونيجيريا بطولة حتى لو على المركز الثالث

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد