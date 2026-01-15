قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
آية التيجي

مع استمرار انتشار الإنفلونزا وتسببها في ارتباك واسع داخل المملكة المتحدة، قد يعتقد كثيرون أن أي كحة أو التهاب في الحلق سببه الإنفلونزا فقط، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هناك فيروسًا آخر شائعًا ينتشر حاليًا بين البريطانيين دون أن ينتبهوا إليه، وهو فيروس الأدينوفيروس (Adenovirus).

ما هو فيروس الأدينوفيروس؟

وكانت تقارير طبية قد كشفت الشهر الماضي عن إمكانية الإصابة بأكثر من فيروس موسمي في الوقت نفسه، مع تحذيرات من أن الجهاز المناعي يتعرض لهجوم متزامن من الإنفلونزا، نزلات البرد، فيروس RSV، نوروفيروس، وكوفيد-19، فيما عُرف إعلاميًا بـ«الكوينديميك».

ويعتبر فيروس الأدينوفيروس  شائع للغاية، ةتقدر هيئة الصحة البريطانية (NHS) أن معظم الأشخاص يصابون به مرة واحدة على الأقل قبل سن 10 سنوات.

ويتحور فيروس الأدينوفيروس باستمرار، ما يعني إمكانية الإصابة به أكثر من مرة خلال الحياة، ولا يرتبط بموسم معين، ويمكن أن ينتقل طوال العام، على عكس الإنفلونزا التي تبلغ ذروتها شتاءً.

وأكدت بيانات حديثة من وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) ، أنه ينتشر حاليًا.

فيروس الأدينوفيروس

أعراض الأدينوفيروس

وأوضح الصيدلي إيان بود، المسؤول عن الوصفات الطبية في Chemist4U، أن كثيرين يصابون بالأدينوفيروس دون أن يدركوا ذلك، مشيرًا إلى أن أعراضه قد تُخلط مع نزلات البرد، ومن أبرز الأعراض:
ـ ارتفاع درجة الحرارة.
ـ التهاب الحلق.
ـ احمرار العين (التهاب الملتحمة).
ـ سعال وأعراض تنفسية.

وأشار الصيدلي إيان بود، أن أعراض فيروس الأدينوفيروس لفترة أطول مقارنة بالبرد العادي،  إلى أنه أقل حدة من الإنفلونزا من حيث آلام الجسم والإرهاق.

وتابع الصيدلي إيان بود، لا يوجد لقاح متاح له حتى الآن.

فيروس الأدينوفيروس

من الأكثر عرضة للإصابة؟

فيما أكد الصيدلي إيان بود، أن الأطفال الصغار هم الفئة الأكثر إصابة، خاصة الأطفال بعمر 5 سنوات.يمكن أن يصيب جميع الأعمار، وغالبًا تكون الأعراض خفيفة، لكنه قد يسبب مشكلات صحية أخرى.

وتابع الصيدلي إيان بود، أن هناك مضاعفات محتملة
قد يؤدي فيروس الأدينوفيروس إلى:
ـ التهاب الملتحمة (العين الوردية).
ـ التهابات الصدر مثل الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.
ـ مرض الخناق لدى الأطفال (سعال يشبه النباح).
ـ التهابات الأذن.

ـ اضطرابات في الجهاز الهضمي.

فيروس الأدينوفيروس

كيف ينتقل الأدينوفيروس؟

وأوضح  الصيدلي إيان بود، ان فيروس الأدينوفيروس ينتقل بسرعة وهو شديد العدوى في:

الحضانات
المدارس
المستشفيات
أماكن العمل
دور الرعاية

وأشار الصيدلي إيان بود، أنه فيروس الأدينوفيروس يمكنه البقاء على الأسطح لفترات طويلة، وتظهر الأعراض خلال فترة تتراوح بين يومين وأسبوعين من التعرض، والمصابون قد يستمرون في نقل العدوى حتى بعد التعافي.

فيروس الأدينوفيروس

العلاج

وتابع إيان بود، أنه لا يمكن علاج فيروس الأدينوفيروس بالمضادات الحيوية لأنه فيروس، ويعتمد العلاج على: الراحة، الإكثار من السوائل، استخدام الباراسيتامول في حالة الحمى، وأجهزة الترطيب أو المحلول الملحي لتخفيف الاحتقان، وقد يستغرق التعافي من عدة أيام إلى أسبوعين.

وأكد إيان بود، في الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس الأدينوفيروس، خاصة لدى الرضع وكبار السن وضعاف المناعة، قد يلزم الدخول إلى المستشفى.

فيروس الأدينوفيروس

طرق الوقاية

وتنصح هيئة الصحة البريطانية (NHS) للوقاية من فيروس الأدينوفيروس بـ :

ـ غسل اليدين بانتظام.
تطهير الأسطح المشتركة.
تجنب لمس الوجه دون غسل اليدين.
ـ البقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض.
ـ تهوية الأماكن المغلقة.

