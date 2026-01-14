قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟
كيف تشغل طفلك في الإجازة؟
آية التيجي

حذّر الدكتور وليد هندي، أخصائي الصحة النفسية، من تحول الإجازات الدراسية إلى وقت ضائع يقضيه الأطفال أمام الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن الإجازة وُجدت في الأساس للعب والحركة وتنمية المهارات وليس للعزلة الرقمية.

الإجازة هدف مش عادة

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، قال الدكتور وليد هندي إن الإجازة يجب أن تكون هادفة ومخططة، مشددًا على أن ترك الطفل طوال اليوم مع التابلت أو الموبايل يُفقد الإجازة معناها الحقيقي ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية والسلوكية.

وأوضح هندي، أن الهدف الأساسي من الإجازة هو:
اللعب
الحركة
ممارسة الأنشطة
تنشيط الحواس
بناء الشخصية نفسيًا واجتماعيًا

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

تجارب عالمية ناجحة

وأشار «هندي» إلى أن العديد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا، تعتمد على أنشطة تعتمد على اللعب الحر وتحفيز الطفل على استخدام حواسه، لافتًا إلى أن مناهج مثل مونتيسوري تقوم على الحركة والتجربة وتنمية الذكاء من خلال النشاط، وليس الجلوس أمام الشاشات.

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

بدائل ذكية عن السوشيال ميديا

وأكد أخصائي الصحة النفسية أن هناك بدائل كثيرة ومجانية أو منخفضة التكلفة يمكن للأهل الاعتماد عليها خلال الإجازة، مثل:

ـ زيارة المكتبات العامة وتشجيع الطفل على القراءة
الاشتراك في مراكز الشباب

ـ إرسال الأطفال إلى المعسكرات الكشفية

ـ ممارسة الأنشطة الرياضية
الرحلات الهادفة حتى لو كانت بسيطة وقريبة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

الإجازة وبناء الشخصية

وأضاف هندي, إلي أن الإجازة فرصة ذهبية لتنمية:

ـ الاعتماد على النفس

ـ المهارات الاجتماعية

ـ الذكاء الحركي

ـ التوازن النفسي

وشدد على أهمية الترابط الأسري خلال الإجازة، من خلال الزيارات العائلية، والجلوس مع الأطفال، واللعب الجماعي، معتبرًا أن هذه الأمور لها تأثير نفسي عميق لا يقل أهمية عن التعليم.

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

تحذير مهم للأهالي

واختتم الدكتور وليد هندي تصريحه قائلًا:
«الإجازة ليست وقتًا لإهدار المال ولا لإضاعة العمر، لكنها مرحلة مهمة في بناء الطفل نفسيًا وعقليًا، وتركه للألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا يُفقده الكثير من مهارات الحياة».

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/DwG2UPntBjs?si=dgbI7rT8GclG5oOB

استغلال الإجازة للأطفال نصائح للأهالي في الإجازة أضرار الموبايل على الأطفال بدائل التابلت للأطفال تنمية مهارات الطفل الصحة النفسية للأطفال الدكتور وليد هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

كتب جناح الأزهر

إصدار جديد لجناح الأزهر يكشف حقيقة دعاوى السلفية المعاصرة حول الإمام الأشعري

الصلاة

هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل لآخر اليوم؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأزهر يصدر كتابا جديدا عن غزة

بـ 12 لغة.. الأزهر يوثق ملحمة الصمود في غزة بكتاب جديد بمعرض الكتاب

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد